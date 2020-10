Moda jesień 2020. Małgorzata Socha w boskich kozakach, które będą rządzić w najbliższych miesiącach! Internautki zakochały się w tym modelu

Małgorzata Socha to prawdziwa ikona stylu i klasy. Gwiazda doskonale wie, co jest modne i tym razem zachwyciła wszystkich swoimi boskimi butami. Internautki oszalały na ich punkcie i zasypały aktorkę lawiną komplementów. Co więcej, ten model będzie absolutnym hitem nadchodzących miesięcy! Zobaczcie sami!

Zobacz także: Małgorzata Socha na tym zdjęciu pokazała naprawdę wiele. Fani: "I tak może wyglądać mama trójki małych dzieci!"

Moda jesień 2020. Małgorzata Socha w boskich kozakach, które będą rządzić w najbliższych miesiącach

Małgorzata Socha kocha modę, a moda, zdecydowanie kocha ją! Aktorka należy do grona najlepiej ubranych polskich gwiazd, a jej stylem zachwyca się tysiące internautów. Małgorzata Socha w swoich total lookach stawia na elegancję - często możemy zobaczyć ją w sukienkach czy klasycznych, modnych zestawach. Wielbicielki aktorki często czerpią inspirację z jej stylu.

Na Instagramie gwiazdy możemy zobaczyć wiele fantastycznych stylizacji, które podbijają sieć! Tym razem Małgorzata Socha postawiła na szarą marynarkę pod którą założyła ciemną bluzkę. Do tego zestawu aktorka dobrała jasne jeansy oraz brązowe kozaki na cienkiej szpilce, z motywem imitującym skórę węża. Obok tego modelu nie można przejść obojętnie. Tylko spójrzcie jak fantastycznie wyglądają te buty!

Wyraz swojego zachwytu nad butami Małgorzaty Sochy, natychmiast dały internautki!

- Świetne buty! <3 - Świetna stylówka Pani Małgosiu. 👍🏽 - Skąd takie piękne buty? Zakochałam się 🌸 - pięknie!!!! Ponawiam także pytanie: skąd buty????😍😍😍 - Małgosiu, buty czad! - piszą fanki.

Takie kozaki będą świetnie współgrać zarówno ze spodniami, jak i sukienkami. Uwierzcie nam, że na przełomie jesieni i zimy, zobaczycie je na nogach wielu kobiet!

Uwielbiamy styl Małgorzaty Sochy! To prawdziwa kobieta z klasą!