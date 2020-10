Moda jesień 2020. Agnieszka Woźniak-Starak zakochała się w tych botkach - podobne znaleźliśmy już za 129 zł

Agnieszka Woźniak-Starak, to niekwestionowana ikona stylu. Od jakiegoś czasu przyglądamy się stylizacjom gwiazdy i musimy stwierdzić jedno, jesteśmy zachwyceni. Jesień nadchodzi wielkimi krokami, dlatego przyjrzeliśmy się botkom, które Agnieszka Woźniak-Starak ma w swojej szafie. Wybraliśmy kilka par, które podbiją serca niejednej kobiety, są klasyczne, ale modne zarazem - i ich ceny zaczynają się już od 129 złotych! Gwiazda sama w swoich stylizacjach pokazuje, że obuwie potrafi wiele namieszać.Dziś skupimy się na kilku klasykach, które z pewnością skradną Twoje serce. Jeśli nadal szukasz swoich wymarzonych butów na jesień, to gwarantujemy, że dobrze trafiłaś.

BEŻOWE KLASYKI

Beż to nowa czerń, patrząc na świat mody, tak mogłoby brzmieć hasło na nowy sezon. Zdominował szafę wielu blogerek modowych oraz it girls na całym świecie. My zaś zakochaliśmy się w jego innej odsłonie.Beżowe botki w stylu kowbojek, to klasyka w stylu boho, która jak widać podbiła serca wielu gwiazd. Pasują do zwiewnych sukienek boho oraz męskich marynarek i jeansów.

MASYWNA KOBIECOŚĆ

Tojeden z większych trendów sezonu jesiennego, masywne botki w stylu bikerów połączone ze zwiewną sukienką. My zakochaliśmy się w nich z kilku powodów, przełamują stylizację i nadają jej miejskiego charakteru, pasują do sukienek oraz jeansów i co najważniejsze są wygodne i komfortowe. To kilka największych plusów, które przy kupnie kolejnej pary butów są bardzo istotne. Agnieszka Woźniak-Starak połączyła je z dziewczęcą sukienką oraz kurtką jeansową, którą teraz śmiało można zastąpić wełnianym płaszczem.

KREMOWA NIEOCZYWISTOŚĆ

Jasne, kremowe, białe odcienie za nic w świecie większości z nas nie kojarzą się z jesienią. Gdy myślimy o jasnych barwach mamy w głowie lato, wiosnę oraz słońce. Gwiazda udowadnia, że jesienią jasne obuwie wygląda obłędnie, ożywia stylizację i nadaje jej miejskiego klimatu. W połączeniu z ciemnymi kolorami wygląda elegancko a cała stylizacja staje się jaśniejsza i bardziej modna. Odcienie, beżu i bieli sprawiają, że wyglądamy młodziej, w przypadku obuwia stajemy się it girls, które znają obecne trendy.

W KOWBOJSKIM STYLU

Kowbojki trend, który jest z nami od kilku sezonów. Itgirls, blogerki i gwiazdy pokochały je już dawno, my przyjrzeliśmy się nim nieco wnikliwiej za sprawą Agnieszki Woźniak-Starak. Zachwyciło nas połączenie kowbojek z sukienkami, sprawiają, że stylizacja nabiera nonszalancji i klimatu boho. To mocny trend, który stale do nas powraca. Występują w wielu wariantach kolorystycznych, można je łączyć z ubraniami na co dzień oraz tymi na wielkie wyjścia.

Udanych zakupów!