Anna Lewandowska w kontrowersyjnych sneakersach za 2500 złotych. Znaleźliśmy niemal identyczne za 199!

Anna Lewandowska, odkąd urodziła drugą córkę Laurę, stawia przede wszystkim na wygodę. Widać to doskonale w jej ostatnich stylizacjach. Ostatni look, którym pochwaliła się na Instagramie, zdecydowanie wpisuje się w jej mocno casualowy styl. Anna Lewandowska postawiła na ciemne jeansowe szorty z wysokim stanem, które zestawiła z czarnym wiązanym t-shirtem odsłaniającym jej brzuch. Jednak najważniejsze w jej stylizacji okazały się białe toporne sneakersy na platformie. To projekt luksusowego domu mody Prada. Jak zapewne się domyślacie, nowe sneakersy Ani nie należą do najtańszych...

Czarny wiązany t-shirt, na który zdecydowała się Anna Lewandowska, to projekt marki Eppram, której właścicielka jest blogerka modowa Maffashion. T-shirt ma piękne wiązanie eksponujące brzuch oraz nadruki - na przodzie mniejszy, a na plecach większy. T-shirt od Eppram kosztuje 179 złotych.

Mat. pras.

Anna Lewandowska postawiła na białe sneakersy na grubej, aż pięciocentymetrowej platformie od Prady. To idealna opcja dla kobiet, które chciałyby dodać sobie kilka centymetrów wzrostu, a przy tym czuć się komfortowo. Model sneakersów jest zdecydowanie odważnym wyborem - ale nam bardzo się podoba!