Małgorzata Rozenek nie traci czasu i co chwila załatwia kolejne, zawodowe sprawy. Z tego też względu bardzo często piękną gwiazdę spotykają paparazzi. Tak się stało i tym razem, a my dzięki temu możemy podziwiać kolejny fantastyczny look żony Radosława Majdana! Wiemy też, ile kosztował i jak się okazało, ten tęczowy komplet nie należał do najtańszych... Sprawdźcie szczegóły!

Małgorzata Rozenek w modnej stylizacji na wiosnę 2022. Tylko spójrzcie na tę spódnicę!

Małgorzata Rozenek jest uznawana za jedną z najlepiej ubranych polskich gwiazd. Przez ostatnie lata styl celebrytki zmienił się i jest to zmiana zdecydowanie na plus! Żona Radosława Majdana doskonale zna się na modzie i potrafi świetnie łączyć ze sobą klasyczną elegancję z najnowszymi trendami. Ostatnio Małgorzata Rozenek zachwyciła modną stylizacją do której dobrała saszetką Gucci za 3000 zł.

Nie ma znaczenia, czy to stylizacja na sportowo, czy też pełna elegancji - Małgorzata Rozenek w każdym wydaniu wygląda wspaniale! Tym razem gwiazda zdecydowała się na iście wiosenny look. Tylko spójrzcie na najnowsze zdjęcia żony Radosława Majdana, wykonane przez paparazzi.

Małgorzata Rozenek została "przyłapana" na jednej z warszawskich ulic. Dobry humor nie opuszczał gwiazdy - na jej twarzy rysował się piękny, szczery uśmiech. Tego dnia żona Radosława Majdana postawiła na uroczą, pastelową stylizację, gdzie główną rolę odgrywa kolorowy sweter oraz pasująca do niego spódnica do łydek! Look Małgorzaty Rozenek uzupełniają złote buty na platformie i grubym, wysokim obcasie oraz torebka ze zwierzęcym printem. Całość wygląda obłędnie!

Małgorzata Rozenek zdecydowała się na piękną, ale przy tym dość drogą stylizację. Gwiazda postawiła bowiem na sweter i spódnicę od Olivii Rubin. Cena swetra wynosi ok. 1130 złotych, natomiast cena spódnicy to ok. 1230 złotych. To jednak propozycja idealna na wiosnę 2022, więc jeśli jesteście fankami mody, to zdecydowanie powinnyście się skusić na taki look!