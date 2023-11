Można je nosić do spodni, spódniczek a także sukienek. Świetnie pasują do tunik niezależnie od tego jakiej są długości. Za oknem już jesień, a to oznacza, że można nosić kozaki! Klasyczne czarne, brązowe, beżowe, a także kolorowe! Ostatnio Małgorzata Rozenek-Majdan swoją stylizację uzupełniła żółtymi kozakami, które genialnie wydłużyły jej piękne nogi! Zobaczcie, gdzie można takie buty kupić.

Żółte kozaki - gdzie kupić?

Małgorzata Rozenek-Majdan doskonale wie, co teraz się nosi. Gwiazda świetnie zna trendy i doskonale potrafi łączyć ubrania z sieciówek z projektami luksusowych marek! Ostatnio widzieliśmy ją w niedrogiej spódnicy z Bershki za 79,90 zł a teraz pokazała się w żółtych kozakach, które także można dostać w przystępnej cenie!

Kolorowe kozaki to hit tej jesieni. Te, które ma na sobie Małgorzata, można kupić w sklepie Renee. Cena? 169,99 złotych za buty z ekoskóry! Kozaki są lekko ocieplane i idealnie nadają się na wiosnę i jesień. Imitacja skóry krokodyla dodaje im charakteru, a ścięty obcas nawiązuje fasonu do modnych w tym sezonie kowbojek.

- Boskie kozaki... po prostu wzroku oderwac nie moge ???????????? - Czatuje na identyczne kozaczki tylko w odcieniu czerni ???????? - Świetny outfit! ???????? - Przepiękne kozaki❤️???? - pisali internauci w sieci.

Zobaczcie kozaki, które zachwyciły fanki Małgosi Rozenek-Majdan. Co myślicie o takim kolorze butów?

Żółte kozaki kosztują 169,99 zł.

