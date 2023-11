Małgorzata Rozenek bez wątpienia jest jedną z najlepiej ubranych polskich gwiazd. Jej stylizacje łączą w sobie najważniejsze trendy mody i stanowią inspirację dla tysięcy kobiet. Widać też, że Małgorzata Rozenek lubi bawić się modą - jej looki są niebanalne, często bardzo oryginalne, a sama gwiazda odnajduje się w miksowaniu różnych stylów. Tak jak teraz! Małgorzata Rozenek została przyłapana w stylizacji, której nikt się po niej nie spodziewał! Zobaczcie poniżej, jak wyglądała!

Reklama

Małgorzata Rozenek w lateksie i w glanach

Małgorzata Rozenek została przyłapana przez paparazzi na jednej z warszawskich ulicy. Gwiazda, która często prezentuje się w stylizacjach glamour, w których królują szpilki, seksowne spódnice lub sukienki, tym razem pokazała się w zupełnie innym i bardzo nietypowym wydaniu. Małgorzata Rozenek postawiła na sweter z motywem amerykańskiej flagi, a do tego dobrała lateksowe spodnie i glany!

Nie myślcie sobie jednak, że gwiazda zaliczyła modową wpadkę! Nic bardziej mylnego! Małgorzata Rozenek zna się w końcu na trendach i doskonale wie, ze glany to najgorętszy element jesiennej garderoby. To właśnie ten model obuwia powinniśmy nosić do wszystkiego - sukienek, spódnic i każdego modelu spodni. Lateksowe spodnie też są hitem jesieni i pozwalają na tworzenie wielu oryginalnych stylizacji - wystarczy je łączyć z innymi materiałami, różnymi długościami i fasonami, by stworzyć ciekawe looki. Obcisłe lateksowe spodnie świetnie sprawdzą się w połączeniu z oversize'ową tuniką lub t-shirtem. Dobrze wyglądają też ze swetrem!

Podoba się wam look Małgorzaty Rozenek?

Look gwiazd z elementem stylu punkowego to hit