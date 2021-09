Małgorzata Rozenek w najmodniejszych sneakersach na jesień 2021! Podobne dostaniecie w CCC

Małgorzata Rozenek to ikona stylu i klasy! Gwiazda kocha modę i zawsze prezentuje się bardzo elegancko. Tym razem paparazzi przyłapali prowadzącą "Projekt Lady" na ulicach Warszawy. Małgorzata Rozenek wybrała się na zakupy w bardzo modnych sneakersach, które będą królować tej jesieni. Modele tego typu są teraz absolutnym hitem. Zobaczcie! Zobacz także: Małgorzata Rozenek zafundowała sobie królewski dzień piękności! O czymś takim marzy każda kobieta Moda jesień 2020. Małgorzata Rozenek w kultowych sneakersach za ponad 2000 zł! To model, który będzie rządził w najbliższych miesiącach! Stylizacje Małgorzaty Rozenek zawsze zwracają ogromną uwagę, a wielbicielki gwiazdy często czerpią z nich inspirację. Żona Radosława Majdana wygląda elegancko nie tylko podczas oficjalnych wyjść, ale także na co dzień! Chociaż tym razem gwiazda postawiła na wygodę, to jej total look wygląda po prostu obłędnie pięknie. Naszą szczególną uwagę zwróciły oczywiście sneakersy, czyli buty, które będą królować tej jesieni! Każda kobieta, która kocha modę, musi je mieć w swojej szafie! Gwiazda w swojej stylizacji postawiła na kolor camelowy - wybrała krótkie spodenki, top z dekoltem w serek oraz jasną marynarkę. Do tego Małgorzata Rozenek dobrała fantastyczne sneakersy Burberry, które możecie znaleźć na stronie internetowej burberry.com w cenie 2310 złotych! Wygląda na to, że prowadząca "Projekt Lady" bardzo lubi właśnie tę markę - do swojej stylizacji dołączyła również kultową torebkę Burberry. Całość wygląda naprawdę wspaniale! A Wy? Jesteście fankami sneakersów? Jeśli nie, to spróbujcie się do nich przekonać. To absolutny must have na nadchodzące jesienne miesiące, o czym już teraz doskonale wie...