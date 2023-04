Katarzyna Cichopek i Małgorzata Rozenek całe w bieli [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Małgorzata Rozenek niezmiennie jest łakomym kąskiem dla paparazzi, którzy śledzą niemal każdy jej krok, dokumentując niezwykle udane stylizacje prezenterki. Tym razem fotoreporterzy uchwycili celebrytkę pod studiem "Dzień Dobry TVN", a my patrzymy na jej jesienny look. Jest elegancko i naprawdę... drogo! Małgorzata Rozenek w mokasynach za 12 tys. złotych. Ten model podbija Instagram Małgorzata Rozenek bez wątpienia jest jedną z najlepiej ubranych gwiazd w polskim show-biznesie, która z powodzeniem łączy klasyczną elegancję z najnowszymi trendami, adekwatnymi do jej stylu. Popatrzcie tylko na najnowszą jesienną stylizację gwiazdy, którą paparazzi uchwycili, gdy prezenterka opuszała studio "Dzień Dobry TVN" . Ten look genialnie wpisuje się w jeden z najbardziej pożądanych modowych nurtów - "old money", który robi furorę w mediach społecznościowych! Zobacz także: Małgorzata Rozenek-Majdan szczerze porozmawiała z byłym mężem na wizji! "Nie życzę ci, żebyś coś takiego czuła" Od dwóch miesięcy Małgorzata Rozenek razem z Krzysztofem Skórzyńskim jest prowadzącą "Dzień Dobry TVN" . Występy żony Radosława Majdana zbierają różne komentarze, jednak jedno jest pewne, to na kreacjach prezenterki skupia się większość jej fanek. Ostatnio paparazzi "przyłapali" Małgorzatę Rozenek w jeansowym total looku . Tym razem gwiazda śniadaniówki postawiła na równie mocny jesienny trend. Mowa o czarnym swetrze w pionowe pasy, który robi furorę na TikToku. Do cieplutkiego swetra Małgorzata Rozenek dobrała czarne, skórzane dzwony o długości 7/8 oraz najmodniejsze buty tego sezonu - czarne mokasyny. Ten model nie należy jednak do najtańszych. Buty, na jakie zdecydowała się gwiazda TVN pochodzą z kolekcji domu mody Chanel i kosztują bagatela 12 tys....