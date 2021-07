Tuż przed wyjazdem na wakacje życia, Małgorzata Rozenek została przyłapana przez paparazzich jak przechadza się jedną z warszawskich ulic. Na upalny dzień gwiazda wybrała dresowy, szary komplet - oversize'ową bluzę i krótkie szorty, obowiązkowo okulary przeciwsłoneczne i buty, które choć lansowane są przez największe fashionistki, budzą prawdziwie skrajne emocje. Mowa oczywiście o Crocsach, które choć już kultowe, są jednymi z najbardziej znienawidzonych butów. Małgorzata Rozenek postanowiła jednak dodać do nich własny akcent! Hit czy kit?

Małgorzata Rozenek w Crocsach

Małgorzata Rozenek nie boi się eksperymentować z modą i nie raz wzbudziła swoimi stylizacjami spore kontrowersje. Internauci mocno komentowali jej looki i części garderoby, nazywając jej buty butami do trumny, pisząc, że dane ubranie dodaje jej zbyt wielu kilogramów, czy śmiejąc się, że wyszła do sklepu w kapciach. Słynąca z ogromnego dystansu do siebie i naprawdę mistrzowskich ripost, żona Radosława Majdana za nic ma nieprzychylne opinie i wciąż uchodzi za jedną z najlepiej ubranych gwiazd show-biznesu. Choć jej luźna, sportowa stylizacja niektórych może zdziwić, to idealny look na letnie dni!

EOS

Małgorzata Rozenek postanowiła na modny sportowy look, a monochromatyczną, minimalistyczną stylizację uzupełniła o buty, od których ciężko oderwać wzroku. Do oversizeovej, szarej bawełnianej bluzy, szarych szortów i małej torebki na cienkim pasu, gwiazda wybrała białe Crocsy na grubej podeszwie, jednak Małgorzata Rozenek nie byłaby sobą, gdyby ich nie podrasowała!

EOS

Kontrowersyjne buty, które mają tylu samo przeciwników co zwolenników, Małgorzata Rozenek wzbogaciła o złoty łańcuch i przypinki "M", "R", "M" - które, jak się domyślamy, mają pełnić funkcję inicjałów. Co sądzicie o takim sposobie personalizacji butów? My musimy przyznać, że w takim wydaniu Croscy nabrały zupełnie nowy charakter! Model Crocsów, bez przypinek, który znalazł się w szafie Małgorzaty Rozenek kupimy za 269,90 zł.

Mat. prasowe

Oczywiście, Małgorzata Rozenek nie byłaby sobą, gdyby nie założyła dużych ciemnych okularów - dodatku, który jest must-have'm każdego lata. Za to monochromatyczne dresy i komplety dresowe to jeden z największych hitów na najbliższe miesiące! Wygodne, minimalistyczne stylizacje możemy łatwo podrasować dzięki odpowiedniej biżuterii, torebce, czy właśnie butom, które dzięki stonowanej bazie automatycznie wyjdą na pierwszy plan.

EOS

Jak oceniacie luźną, miejską stylizację Małgorzaty Rozenek? Hit, czy kit? Musimy przyznać, że same mamy ochotę skusić się na kultowe, wygodne Crocsy w nowym wydaniu i zamiast jedynie w ogrodzie, zacząć nosić je na ulicach, tak jak robią to największe It-girls! Ostatnio do łask wróciły jeszcze jedne buty, które mają wielu wrogów i są uważane za jeden z najbrzydszych trendów - słynne chodaki!