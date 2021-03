Małgorzata Rozenek-Majdan w za dużym garniturze pozuje na tle Pałacu Kultury. Fani w szoku: "plus 35 kg"

Małgorzata Rozenek - Majdan wybrała się na spacer po centrum Warszawy i postanowiła uwiecznić swoją stylizację na zdjęciach. Jej total look tym razem zdecydowanie nie przypadł do gustu fanom, którzy twierdzą, że jest wręcz "tragiczny" i dodał gwieździe 35 kilogramów! Wszystko przez bardzo szerokie spodnie i rozszerzaną w okolicach bioder marynarkę. Sami oceńcie, czy Internauci mają rację.

Zobacz także: Stylowi Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan załatwiają sprawy na mieście. Wyglądają jak… rodzeństwo?

Stylizacja Małgorzaty Rozenek - Majdan w ogniu krytyki internautów

Małgorzata Rozenek - Majdan od lat zachwyca swoim stylem pełnym klasy i elegancji. Gwiazda kocha modę i lubi również się nią bawić. Na jej Instagramie co chwila możemy podziwiać doskonałe stylizacje, od których aż ciężko oderwać wzrok. Żona Radosława Majdana jest zafascynowana modą do tego stopnia, że niedawno zdecydowała się nawet ruszyć ze swoją marką ubrań "Mrs Drama", która już zrobiła furorę wśród kobiet.

Jednak najnowsza stylizacja gwiazdy tym razem nie przypadła do gustu internautów. Małgorzata Rozenek - Majdan zdecydowała się zapozować do zdjęć na tle Pałacu Kultury i Nauki w czerwonym garniturze, który wygląda, jakby był na nią za duży o kilka dobrych rozmiarów. Rozszerzana marynarka optycznie poszerzyła sylwetkę gwiazdy, a szerokie spodnie dodatkowo dodały jej kilogramów.

Fani dość ostro ocenili najnowszy total look Małgorzaty Rozenek - Majdan.

- Nie nie nie 😮 masz tak piękną figurę, że nie pasują ci takie wory - Przepraszam...ale bez komentarza😳😱 - Kobieta z piękną figurą tak skrzywdzona strojem - To, że modne, nie znaczy, że ładne .. i nie znaczy, że wszystkim w tym dobrze.. - Straszne spodnie😢 - Tragiczne ubranie!! Plus 35 kg - Omg. Jakie wory😂😂😂 - piszą internauci.

Oczywiście pojawiło się również dużo słów zachwytu, bo jak wiadomo, w tym sezonie uwielbiamy wszystko, co jest dla nas za duże. Czy warto jednak gonić za modowymi trendami? To już pozostawiamy do waszej oceny. Tymczasem zobaczcie, jak wygląda Małgorzata Rozenek - Majdan w za dużym garniturze.

Zgadzacie się z negatywnymi opiniami Internautów? (Aby zobaczyć kolejne zdjęcia, kliknij strzałkę w prawo)

Małgorzata Rozenek - Majdan może pochwalić się naprawdę fantastyczną figurą. Jednak zdaniem internautów swoją najnowszą stylizacją, niepotrzebnie dodała sobie kilogramów.