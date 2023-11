1 z 7

Małgorzata Rozenek pojawiła się ostatnio razem z Radkiem Majdanem w Dzień Dobry TVN, by promować akcję fundacji TVN - sprzedaż stylowych misiów. Gwiazda, jak zwykle zresztą, zachwyciła swoją elegancką, wyszukaną i bardzo drogą stylizacją w białym kolorze.

Perfekcyjna pani domu założyła biały płaszcz ze złotymi guzikami, który pochodzi z domu mody Balmain. To wydatek rzędu 9 tys. zł. Białe szpilki w urocze gwiazdki, które Małgosia wprost uwielbia, to projekt Christiana Louboutin i kosztują 2880 zł. Dodatki w postaci torebki od Victorii Beckham 5820 zł i okulary Christian Roth ok. 1200 zł dopełniają "look" ale to jest nic w porównaniu z białą dziewczęcą sukienka marki Zimmermann, która zdecydowanie przebiła wszystkie inne elementy garderoby - i kosztuje aż 14 tys. zł!

No cóż na stylizację z tak luksusowych marek może pozwolić sobie tylko gwiazda takiego formatu jak Małgosia Rozenek. Jak wam się podoba ten zestaw za ponad 30 tys. zł?

Małgosia słynie z zamiłowania do luksusowych marek, a każda wyjściowa stylizacja wraz z dodatkami jest przemyślana w najdrobniejszym szczególe. Nie ma się co dziwić, że celebrytka uznawana jest za najbardziej stylową wśród polskich gwiazd. Wygląda olśniewająco w w najmodniejszym kolorze sezonu,który dosyć często wybiera zarówno latem jaki i zimą.

