Małgorzata Rozenek nie od dziś jest prawdziwą trendsetterką. Gwiazda już od lat chętnie pokazuje swoje stylizacje na Instagramie i zawsze budzi zachwyt swoich fanów. Nic dziwnego, ponieważ z powodzeniem łączy markowe ubrania z dodatkami z sieciówek. Do tego wie, co jest na topie, dlatego nie zalicza modowych wpadek. Tym razem naszą uwagę zwrócił jej look w czerwonym damskim garniturze. Przyjrzymy się mu bliżej!

Małgorzata Rozenek w czerwonym garniturze

Małgorzata Rozenek postawiła na czerwony garnitur od Łukasza Jemioła, ale wy możecie znaleźć bardzo podobne modele w popularnych sieciówkach. A warto! Damski garnitur, do tego w kolorze krwistej czerwieni jest bardzo seksowny i z powodzeniem może zastąpić sukienkę lub kombinezon np. w pracy. Można go łączyć z różnymi bluzkami - basicowymi lub klasycznymi koszulami, a nawet ze sweterkami, tak jak zrobiła to Małgorzata Rozenek.

Bez wątpienia warto mieć w swojej szafie damski garnitur, bo przyda się na niejedną okazję i z pewnością uratuje podczas wielu stylowych kryzysów pt: "nie wiem, w co się ubrać".

