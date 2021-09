Paparazzi przyłapali Małgorzatę Rozenek w dresie! Tak gwiazda TVN wygląda o poranku

Małgorzata Rozenek i jej brat Michał "Misza" Kostrzewski byli gośćmi programu "Dzień dobry TVN". Był to pierwszy telewizyjny wywiad gwiazdy po ślubie z Radosławem Majdanem, który odbył się 10 września. Prezenterka i jej brat - dziś słynny tancerz baletowy - wybrali się w sentymentalną podróż do szkoły baletowej, w której oboje się uczyli. Nie zabrakło sentymentalnych momentów i pięknych wspomnień. Rodzeństwo zdradziło, że w szkole to właśnie Michał był prymusem, podczas gdy Małgosia... niekoniecznie przykładała się do treningów. ;) Polecamy: Ślub z własną przysięgą – czy małżonkowie mogą sami ułożyć jej tekst? Ja nie miałam pracowitości, ale miałam to, co się nazywa prezencja i to mi zostało - powiedziała z uśmiechem Małgorzata Rozenek w DDTVN. Oczywiście w czasie wywiadu pojawił się również temat ślubu prezenterki i byłego piłkarza. Jako pani Majdan czuję się bardzo dobrze. Nie ukrywam, że jeszcze nadal jestem zmęczona, ale bardzo się cieszymy z Radosławem. To był piękny dzień. Było tak wspaniale, że życzę każdej pannie młodej właśnie takiego ślubu i wesela - powiedziała Małgorzata Rozenek. Michał Kostrzewski opowiedział o weselu, które podobno wypadło świetnie! Wesele bardzo udane. Małgosia się bardzo dobrze bawiła, Radek też. Jego koledzy też. To co mi się podobało, że atmosfera była dość rodzinna. Misza zdradził również, że w czasie kiedy Małgorzata Rozenek i Radek Majdan się poznali na premierze filmu "Mój biegun", on również tam był. Dowiedziałem się właśnie niedawno, że to było właśnie wtedy pierwsze spotkanie. I muszę powiedzieć, że Radek patrzył się na Małgosię takimi bardzo dużymi oczami - zdradził Kostrzewski w DDTVN....