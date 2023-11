4 z 5

Ale porozmawiajmy o kozakach gwiazdy programu „Projekt Lady". Z tyłu lśniąca, czarna skóra, zamszowy front i fantazyjne hafty – no i te srebrne guziki... Czyżby Małgorzata znalazła kozaki idealne? Prawdopodobnie tak, jednak za doskonałość należy słono zapłacić. Model, który wybrała gwiazda TVN to również projekt Isabel Marant, jest robiony ręcznie we Włoszech i kosztuje 8109 zł.