Małgorzata Rozenek na otwarciu swojego butiku w kostiumie za... 1400 złotych

Małgorzata Rozenek to ikona stylu i klasy! Gwiazda we wtorek 8. września pojawiła się na pierwszych urodzinach modnego sklepu online i zadała szyku. Prowadząca "Projekt Lady" postawiła na elegancję, a do tego dobrała stylową torebkę, która będzie prawdziwym hitem tej jesieni. Zobaczcie! Zobacz także: W takim wydaniu Małgorzaty Rozenek jeszcze nie widzieliśmy! Gwiazda znów udowodniła, że ma duże poczucie humoru i dystans do siebie Moda jesień 2020. Małgorzata Rozenek z torebką, która będzie królować w najbliższych miesiącach! Ten model to prawdziwy hit! Stylizacje Małgorzaty Rozenek zawsze zwracają ogromną uwagę, a wielbicielki gwiazdy często czerpią z nich inspirację. Żona Radosława Majdana podczas oficjalnych wyjść jest zawsze bardzo elegancka - tak również stało się i tym razem. Gwiazda wybrała się na imprezę z okazji pierwszych urodzin popularnego sklepu online oraz otwarcia nowatorskiego butiku w Galerii Młociny. Małgorzata Rozenek kocha modę, więc nic dziwnego, że pojawiła się na tej właśnie imprezie. Małgorzata Rozenek zdecydowała się na elegancki komplet - marynarkę oraz spodnie za kolano, w odcieniu wojskowej zieleni. Do tego dobrała prostą białą bluzkę oraz jasne szpilki. Gwiazda postawiła również na delikatny makijaż i lekko pofalowane włosy. Pomijając fantastyczny look, zwróćcie również uwagę na figurę świeżo upieczonej mamy! Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem, że prowadząca "Projekt Lady" tak szybko wróciła do formy sprzed ciąży. Jednak naszą największą uwagę zwrócił supermodny dodatek, który gwiazda dopasowała do stylizacji, czyli pleciona kopertówka! Jesień tuż tuż, a ten model będzie królował właśnie w nadchodzących, jesiennych miesiącach. Torebka,...