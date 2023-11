Małgorzata Rozenek-Majdan w nowej stylizacji

O tym, że Małgosia Rozenek-Majdan potrafi łączyć tańsze produkty z droższymi, wiemy doskonale. Nieraz pozowała z torebką, za którą nie zapłaciła nawet 100 zł! Rzeczy, które reklamuje bardzo szybko znikają ze sklepowych półek, w związku z czym propozycji od reklamodawców nie brakuje. Inaczej będzie jednak chyba tym razem - nie każdego bowiem stać, by za dodatki zapłacić prawie... 25 tys. złotych!

Na Instagramie prezenterki pojawiła się nowa stylizacja, na którą składają się: czarne spodnie 7/8, top, beżowy płaszczyk i liczne dodatki. Uwagę zwracają głównie te ostatnie, za które trzeba zapłacić krocie! Jednak fanki i tak były zachwycone:

Takie stylizacje uwielbiam! Super!

No no no, jaka Dama petarda!

Gosia, ale ty wspaniale wyglądasz!