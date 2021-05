Małgorzata Rozenek-Majdan w klapkach za ponad 1100 złotych! Fanki oszalały na ich punkcie

Małgorzata Rozenek-Majdan zdecydowanie nie boi się eksperymentować z modą, a gwiazda nie raz pokazała się w naprawdę odważnych i nietypowych stylizacjach. Co więcej, styl żony Radosława Majdana bardzo szybko stał się inspiracją dla licznego grona jej fanek, które non stop zarzucają gwiazdę TVN pytaniami o metki jej ubrań. Tym razem jednak gwiazda nie pochwaliła się swoim lookiem na Instagramie, a została przyłapana przez fotoreporterów! Jak się okazuje, w wiosenno-letniej garderobie Małgorzaty Rozenek znalazły się modne sneakresy, o zaskakującym wzorze. Choć ten model kosztuje ponad 1000 zł, możemy być pewne, że nie przejdziemy w nim niezauważone. Gdzie dostaniemy podobne sportowe buty? Trendy wiosna-lato 2021: Sneakersy w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan Małgorzata Rozenek-Majdan to jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy w polskim show-biznesie, trudno więc się dziwić, że paparazzi podążają za nią krok w krok. Tym razem fotoreporterzy przyłapali ja na stacji, jednak stylowa gwiazda TVN zawsze jest gotowa na spotkanie z aparatem. Celebrytka po raz kolejny zachwyciła swoją codzienną stylizacją, a jej buty to prawdziwy strzał w dziesiątkę na najbliższe wiosenno-letnie miesiące! Małgorzata Rozenek-Majdan postawiła na białą, monochromatyczną stylizację z jednym, mocnym akcentem. Gwiazda po raz kolejny udowodniła, że nie boi bawić się modą i do białych jeansów oraz jasnej bluzy założyła brązową marynarkę ze zmultiplikowanym wizerunkiem Myszki Mickey. Co więcej, postać z uwielbianej kreskówki pojawiła się również na sneakersach Małgorzaty Rozenek. Żona Radosława Majdana postawiła na najmodniejsze sportowe buty na wiosnę-lato 2021 - białe sneakersy, choć w nieco innej odsłonie. Model, który znalazł się na nogach Małgorzaty Rozenek-Majdan to projekt marki Moaconcept, a te hitowe buty...