Małgorzata Rozenek pozuje topless na odważnym zdjęciu z Radosławem Majdanem. Internauci zwracają uwagę na jeden szczegół!

Małgorzata Rozenek-Majdan ma za sobą pracowity czas. Nagrania do "Projekt Lady" , premiera książki o in vitro. Celebrytka nie ukrywa również, że razem z mężem wciąż starają się o dziecko. Tym bardziej potrzebują trochę luzu i relaksu. W tym celu wyjechali całą rodziną na trip po Europie. Niedawno gościli we Włoszech, gdzie przywitał ich... grad. Teraz z kolei odpoczywają we Francji. Małgorzata Rozenek-Majdan postanowiła na bieżąco pokazywać fanom, jak spędza czas z Radkiem Majdanem , synami oraz ich trzema psami, które również towarzyszą im w podróży. Na jej Instagramie niemal codziennie pojawiają się nowe zdjęcia oraz nagrania z wycieczek. Ostatnio jedna z fotografii oburzyła internautów. Dlaczego? Zobaczcie poniżej! Małgorzata Rozenek topless na Instagramie Małgorzata Rozenek-Majdan opublikowała na Instagramie fotografię, na której pozuje z mężem. Para pluska się w basenie na dmuchanym jednorożcu. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Małgosia pozuje bez stanika! To oburzyło fanów gwiazdy, którzy zaczęli dopytywać, czy to zdjęcie zrobił im jeden z synów celebrytki. - Tadeusz robił zdjęcie? 😂 - A jeden z synów mamie taka sesje robi? - pytają internauci. Inni z kolei uznali, że Małgorzata Rozenek-Majdan nie powinna publikować takich zdjęć, ponieważ daje zły przykład między innymi dziewczynom, które spotkała na planie "Projekt Lady" i które uczyła dobrych manier. Na szczęście znaleźli się również i tacy, którzy stanęli w obronie Małgosi. - Ja się tak zastanawiam nad niektórymi komentarzami ..co Wy widzicie niestosownego? We Francji i innych wielu krajach na plaże nudystów przychodzą całe rodziny ..a tu kobieta zdjęła górę i zasłoniła ją gadżetem i...