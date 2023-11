1 z 4

Żona Radka Majdana postawiła na jasnofioletowy garnitur, który zapięła na jeden guzik. Celebrytka często wybiera ubrania w pastelowych kolorach, ponieważ są one nie tylko modne ale i dobrze w nim wygląda. Uwagę przykuwała "hinduska" biżuteria, którą przeczepiła 41-latka do czoła, tzw. bindi. Co dokładnie symbolizuje dodatek?

