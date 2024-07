1 z 11

Co Małgorzata Rozenek sądzi o swoim stylu sprzed lat? Gwiazda udzieliła wywiadu magazynowi "Joy", w którym zdradziła, jaki ma stosunek do swoich stylizacji z początków kariery. Nie da się ukryć, że styl Małgorzaty Rozenek mocno ewoluował i dzisiaj jest znacznie lepszy. Wcześniej gwiazda miała skłonność do przesady, co wyznała w najnowszym wywiadzie:

Dekadę temu taka była moda - wszyscy się tak ubieraliśmy. A ja miałam skłonność do przesady: dużo włosów, rzęs. Chowałam się za mocnym make-upem. Im pewniej się czułam ze sobą, tym zmniejszałam jego ilość. Zdejmowałam maskę.

Co jeszcze zdradziła na temat swojego stylu? Zobaczcie w naszej galerii!

Zobacz: Radosław Majdan ostro odpowiada Wojewódzkiemu! "Jesteś dla mnie NIKIM!". Później jest jeszcze mocniej!