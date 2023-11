1 z 6

No więc Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan przebywają obecnie w Trójmieście, gdzie przybyli w celach rozrywkowych. Para wieczorami słucha koncertów w ramach zorganizowanego przez telewizję TVN Sopot Top Of The Top Festival – natomiast w ciągu dnia pan i pani Rozenek-Majdan zajmują się zadawaniem szyku w kurortowym stylu.

Oczywiście, nawet i na Monciaku można wyglądać, jakby się spacerowało po Francuskiej Riwierze. Wystarczy postawić na Gucci. Zarówno Małgosia jak i Radek ubrali się na swój nadmorski wyjazd w luksusowym włoskim domu mody.

A ponieważ nigdy nie wiadomo kiedy zza budki z goframi wyskoczą paparazzi, do swoich luksusowych dodatków i ubrań z metką Gucci dobrali jeszcze więcej luksusowych dodatków i ubrań innych marek (ale i jedną rzecz z Reserved). Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się wszystkiego co musicie wiedzieć.

