Co myślicie o stylu Małgorzaty Kożuchowskiej? My lubimy go określać „egalitarnym" – czasem nie sposób przewidzieć, jakie marki założy gwiazda. Od ekstrawaganckich haftowanych płaszczy czy butów, które kosztują mniej więcej tyle, co nowe auto aż po skarpetowe botki z Deezee za 160 zł, ostatnio aktorka coraz chętniej sięga po przystępne cenowo sieciówki.

Ale akcesoria to inna bajka. Małgorzata Kożuchowska + drogie torebki = miłość. Na jej ramieniu wypatrzyliśmy takie marki jak Chloe, Fendi, Chanel i jeszcze więcej Chloe – wydaje się, że aktorka szczególnie upodobała sobie najbardziej luksusowe z włoskich brandów. Dziś wybór padł na pewną malutką, lecz kompletnie odjechaną torebkę, której oczywiście teraz bardzo potrzebujemy. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby nabrać ochoty na zakupy.

