1 z 9

Małgorzata Kożuchowska to niezaprzeczalnie ikona stylu, zwykłe wyjście do telewizji, a jest na co popatrzeć i to widok miły dla oka. Różowy płaszcz aktorki to dzieło Violi Piekut! Płaszcz kosztuje 2900zł, a spodnie (też od Violi Piekut) to koszt 790 zł. A dodatki? Stylowe okulary i szara torba Kożuchowskiej pochodzą z domu mody Fendi. Ceny? Okulary Fendi 1600 zł! Torebka to model Peek-A-Boo. Kosztuje on ok. 1500 euro czyli ponad 6 tys zł.

Jak policzyliśmy tylko same wymienione rzeczy kosztowały ponad 11 tys. zł.

Małgosia Kożuchowska po wyjściu ze studia Dzień dobry TVN, gdzie opowiadała o pracy nad kolejnym sezonem serialu "Druga szansa", którego pierwszy odcinek rusza już w poniedziałek, prezentowała się jak zimowa księżniczka.

Zobaczcie sami na zdjęciach w naszej galerii!

Zobacz także: Zjawiskowa Małgorzata Kożuchowska na 25-leciu marki AVON. Jej torba jest warta majątek!