Skarpetowe botki. Zapewne wiecie dokładnie o jakie buty nam chodzi. W ostatnich dniach w tych kontrowersyjnych obcasach, które zawdzięczamy wyobraźni dyrektora kreatywnego Vetements i Balenciagi, Demny Gvasalii pokazały się chociażby Edyta Górniak i Marcelina Zawadzka. Dlaczego w ogóle o tym piszemy? Cóż, ulubione buty trendsetterek i najbardziej świadomych trendów gwiazd są... odrobinę kontrowersyjne, ponieważ łączą w sobie sylwetkę botka z elastyczną, miękką cholewą przypominającą skarpetę.

Ale w modzie kontrowersje są zawsze mile widziane. Na wczorajszej prezentacji marki Swarovski właśnie takie botki miała na sobie Małgorzata Kożuchowska, która ostatecznie udowodniła, że to viralowe obuwie z powodzeniem można włączyć do wieczorowej stylizacji. Lecz to nie wszystko. Jej botki są naprawdę niedrogie i sprzedaje je polska sieciówka, którą uwielbiamy! Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się o nich wszystkiego!

