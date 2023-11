3 z 5

Otóż jest to Bizuu. Co więcej, jest to Bizuu prosto z wybiegu. Zaledwie parę dni temu pisaliśmy dla was o prezentacji nowej kolekcji polskiej marki, która ze swoimi wszystkimi kwiatowymi printami, paskami z monogramem, beretami, kokardami, haftami i falbanami wyglądała jak garderoba wyjątkowo ekscentrycznej babci. Ta boska sukienka, którą wybrała Małgorzata Kożuchowska nie trafiła jeszcze nawet do sprzedaży, a aktorka i tak już ją ma.