Mała torebka to obowiązkowy element każdej wieczorowej stylizacji. Doskonale wiedzą o tym gwiazdy, które nigdy nie zapominają o tym dodatku. Jest nie tylko uzupełnieniem, ale może być też głównym akcentem, nadającym charakteru stylizacji. W tym sezonie w sieciówkach mamy ogromny wybór małych, wieczorowych torebek. Zobaczcie, gdzie je kupić i za ile!

Jakie torebki wieczorowe wybierają gwiazdy?

W ostatnim czasie prawdziwym hitem wśród gwiazd są małe torebki wizytowe ze sztywną rączką. Co prawda ich funkcjonalność jest dyskusyjna, ale pełnią one rolę przede wszystkim dekoracyjną. Małgorzata Kożuchowska na pokazie Dawida Wolińskiego pojawiła się w czarnej, zachwycającej kreacji nawiązującej do motywu Myszki Mickey. Uzupełnieniem oryginalnej sukni była piękna torebka w kształcie kuferka. Ten look długo będziemy pamiętać! Z kolei Julia Wieniawa w nowej stylizacji zdecydowała się błękitną miniaturową torebką ożywić czarny zestaw.

Mała torebka głównym elementem stylizacji!

Obserwując stylizację gwiazd nasuwa się jeden wniosek: mała torebka wieczorowa to idealny element zestawów w czarnym kolorze. Sprawia, że nasz look nabiera charakteru i przyciąga uwagę. Dobrze dobrana torebka potrafi zdziałać cuda i z całą pewnością warto mieć przynajmniej jedną w swojej szafie.

