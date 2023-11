1 z 13

Małe torebki to obowiązkowy element w szafie każdej kobiety. Idealnie sprawdzają się zarówno na co dzień, jak i podczas wieczornych wyjść. Kochają je gwiazdy, blogerki i kobiety na całym świecie. W tym sezonie mamy wyjątkowo szeroki wybór modnych torebek na długim pasku. Wybraliśmy dla Was topowe modele małych torebek, które idealnie pasują do jesienno-zimowych płaszczy!

Które gwiazdy noszą małe torebki na długim pasku?

Do zdecydowanych fanek małych torebek możemy zaliczyć Julię Wieniawę, Paulinę Sykut-Jeżynę czy Natalię Siwiec. Noszą one małe listonoszki przede wszystkim do codziennych stylizacji. Julia Wieniawa czarną torebkę wybrała jako uzupełnienie stylizacji z brązowym płaszczem i białymi botkami. Z kolei Paulina Sykut ten model wybiera zazwyczaj na większe wyjścia i łączy go głównie z sukienkami.

Jaki model torebki wybrać?

Jeśli zależy ci na ponadczasowym modelu, który z powodzeniem sprawdzi się przez kilka sezonów warto zainwestować w klasyczną czarną lub brązową torebkę na długim pasku bez dużej ilości ozdób. Taka klasyczna opcja będzie pasowała do każdej naszej stylizacji i długo nie wyjdzie z mody.

W tym sezonie, oprócz klasyki, prawdziwym hitem są małe torebki z motywem zwierzęcym. Króluje oczywiście panterka, ale nie brakuje też wężowych wzorów. Decydując się na małą torebkę na pasku mamy do wyboru również okrągłe modele, co prawda mają one ograniczoną pojemność, ale prezentują się rewelacyjnie.

W galerii znajdziecie przegląd modnych torebek w stylu Julii Wieniawy. Który model spodobał Wam się najbardziej?

