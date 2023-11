1 z 12

Biżuteryjne torebki z całą pewnością są piękne! Jednak o praktycznej stronie noszenia takiego maleństwa możemy zapomnieć, dlatego wybieramy je przede wszystkim do wieczorowych stylizacji. Tak jak choćby Anna Wendzikowska. Zobaczcie, do czego możemy je nosić...

Do jakich stylizacji wybieramy biżuteryjne torebki?

Małe, ozdobne torebki idealnie komponują się z wieczorowymi stylizacjami. Do klasycznej małej czarnej możemy wybrać torebkę z większą ilością elementów biżyteryjnych, dzięki temu będzie ona mocnym akcentem, uzupełniającym prostą stylizację. Z kolei do sukienek z cekinami warto dobrać torebkę w jednym kolorze, w myśl zasady: mniej znaczy więcej.

Raczej nie zakładamy ich do codziennych zestawów, są one przede wszystkim zarezerwowane na wieczorne wyjścia. Jeśli szukacie torebki na Sylwestra koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii!

Jakie biżuteryjne torebki są teraz modne?

Wśród trendów, jak zwykle znajdziemy klasyczne modele torebek w kolorze czerni. Zakup takiej torebki to inwestycja na lata, one nigdy nie wychodzą z mody. Obok czerni, króluje również srebro, złoto i połyskujące pastelowe barwy. Do łask wróciły biżuteryjne torebki w formie worka i okrągłe modele w metalicznych kolorach.

Mamy dla Was 12 modeli biżuteryjnych torebek, które kupicie w Zarze, Reserved czy Mohito. Ich ceny zaczynają się już od 99 zł! Dzięki ponadczasowej formie spokojnie posłużą przez kilka sezonów, uzupełniając wieczorowe stylizacje.