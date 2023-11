1 z 7

Marcelina Zawadzka zawsze zachwyca swoim wyglądem! W czym tkwi jej sekret? Odpowiedź jest oczywista: w naturalnym makijażu, który perfekcyjnie podkreśla jej urodę. Marcelina jest dowodem na to, że nie trzeba mocno malować się na co dzień, żeby robić wrażenie. Jak i czym maluje się Marcelina?

Makijaż w stylu Marceliny Zawadzkiej

Podkład w naturlanym odcieniu, cienie do powiek w odcieniach nude, bronzer, matowe pomadki do ust w neutralnych kolorach - oto ulubione produkty Marceliny Zawadzkiej, które sprawiają, że jej uroda jest podkreślona i nieprzytłoczona mocnym make-upem. Marcelina najchętniej sięga po produkty Bell HYPOAllergenic. W tej linii można znaleźć hypoalergiczną paletę do konturowania twarzy, Hypoalergiczny rozświetlacz do twarzy i ciała, hypoalergiczny korektor rozświetlająco-korygujący, hypoalergiczny puder brązująco-rozświetlający czy hypoalergiczne satynowo-kremowe cienie do powiek. W galerii znajdziecie ulubione kosmetyki Marceliny!

