1 z 7

Marcelina Zawadzka i same drogie marki? Absolutnie nie! Gwiazda "Pytania na śniadanie" i "The Voice of Poland" znów zachwyciła. Kiedy wychodziła ze studia TVP w genialnej czarnej stylizacji, została przyłapana przez fotoreporterów!

Co założyła? Okazało się, że postawiła na ubrania... z sieciówek! Znamy marki i ceny - wszystko znajdziecie w naszej galerii!

Zobacz też: Marcelina Zawadzka debiutuje na okładce "Flesza"! Jest zakochana! Co jeszcze?