Makijaże Julii Wieniawy zawsze robią furorę. Na wiosennej ramówce Polsatu pojawiła się w różowym smoky eye - ten makijaż będzie hitem wiosny! Kochają go gwiazdy na całym świecie. Podpowiadamy, jak go nosić!

Makijaż Julii Wieniawy z ramówki Polsatu - idealnie w trendach wiosna 2020

Na wiosennej ramówce Polsatu Julia Wieniawa znowu zachwyciła! O zielonej, mocno eksponującej figurę kreacji natychmiast zrobiło się głośno, my zachwycamy się także jej makijażem. Różowe, pastelowe smoky eye będzie hitem wiosny! W wersji Julii Wieniawy różemu cieniowi towarzyszą pomarańczowe tony. Takie połączenie to idealny sposób na makijaż na wiosenne przyjęcie! Jak go zrobić?

Najpierw na całą powiekę nałóż bazę pod cienie. Kiedy wyschnie, pędzelkiem na całej powiece ruchomej rozprowadź cienką warstwę matowego, różowego cienia, nakładając więcej w wewnętrznych kącikach oczu i delikatnie rozcierając go w stronę skroni. Na dolnej powiece przy linii rzęs oraz w załamaniu górnej powieki dołóż odrobinę cienia w subtelnym odcieniu pomarańczu. Efekt? Rewelacyjny! A jak noszą taki makijaż inne gwiazdy?

East News

Scarlett Johansson wybrała smoky eye z satynowym wykończeniem. Odrobinę oranżu dodała na załamaniu powieki ruchomej, powyżej zewnętrznego kącika oka. Zwróć uwagę, że róż na policzkach gwiazdy ma ten sam odcień, co na powiekach!

East News

Lily Collins lubi wyraziste makijaże. Tym razem postawiła na dość jaskrawy, matowy odcień różu, który stanowi piękne tło dla mocno pomalowanych rzęs.

Instagram

Róż to za mało i chcesz zaszaleć? Zrób to jak mistrzyni awangardy Cara Delevingne! Jej kolorowe smoky eye to w równych proporcjach róż i… kolor żółty! Żółty cień nałożony na środek powieki jest szalenie wyrazisty, więc cały makijaż wygląda bardzo odważnie. Dla pewnych siebie!