Różowy makijaż oczu okazał się zaskakującym trendem jesienią i nadal będzie jednym z hitów wiosną. Róż nosić będziemy także na policzkach i ustach - tak, na nich wszystkich naraz! Taki makijaż pojawiał na pokazach, np. u Giorgio Armaniego, Bedgley Mischki oraz Genny, i rządzi na ulicach miast na całym świecie. Co na to gwiazdy?

Dziewczyny kochają róż

Gwiazdy często pierwsze noszą to, co najmodniejsze, więc szybko przyswoiły także różowy makijaż oczu. Lubią go w wersji pastelowej lub nasyconej (ale jeszcze nie neonowej - na neony czas przyjdzie latem), nowocześnie matowej lub z lekkim połyskiem, co pięknie rozświetla spojrzenie. I, uwaga, noszą go nawet wieczorem, gdzie godnie zastępuje nieco już ograne smoky eye. W galerii zobaczysz ich najlepsze wyjścia!