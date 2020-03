Julia Wieniawa pokazała figurę w odważnej stylizacji. Oto efekty treningów do "Tańca z Gwiazdami"!

Julia Wieniawa świętuje dziś inaugurację wiosennej ramówki Polsatu. Już niedługo na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" zaprezentuje swoje umiejętności taneczne. Tymczasem dzisiaj zachwyciła swoją bezbłędną figurą w odważnej dwuczęściowej kreacji! Trzeba przyznać, że efekty treningów są widoczne gołym okiem!

Julia Wieniwa na wiosennej ramówce Polsatu 2020

Julia Wieniawa i Stefano Terrazzino od kilku miesięcy ciężko trenują do odcinków na żywo "Tańca z Gwiazdami". Dziś oboje pojawili się na inauguracji wiosennej ramówki. Julia pod okiem mistrza bardzo skrupulatnie przygotowywała się do udziału w show. Młoda aktorka lubi dawać z siebie 100 % w każdej dziedzinie, dlatego również w do tańca podeszła z dużym zaangażowaniem.

Dziś zachwyciła swoją imponującą figurą w dwuczęściowej kreacji eksponującej jej ciało. Nie da się nie zauważyć idealnie wyrzeźbionego brzuszka oraz umięśnionych nóg. Takiej figury nie powstydziłaby się nawet zawodowa tancerka!

Jesteśmy pod wrażeniem!

Julia Wieniawa pochwaliła się piękną figurą na wiosennej ramówce Polsatu. Oto efekty treningów do "Tańca z Gwiazdami"!

East News

Czy aktorka okaże się największą konkurencją dla innych uczestników show?

East News