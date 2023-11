2 z 6

Maffashion w butach adidas Falcon

Maffashion wie najlepiej, co w modzie piszczy. Od kilku sezonów na wybiegach króluje streetwear. Topowi projektanci inspirują się tym, co widzą na ulicach dużych miast. Do łask wróciły stylizacje rodem z lat 90. Dresy z lampasami, bandany, topy odkrywające brzuch i przede wszystkim one - SNEAKERSY. Oglądaliście kiedyś teledyski Spice Girls? Kochaliście ich styl? Teraz znowu możecie się poczuć jak w latach 90.! Nowa kolorystyka butów adidas Falcon nawiązuje do tych kolorowych, nastoletnich chwil! Sesja zdjęciowa przygotowana przez czołowego streetwearowego blogera - Zulu Kuki - jest tego potwierdzeniem. Spójrzcie tylko na Maffashion: czy nie przypomina wam jednej z dziewczyn z zespołu Spice Girls?