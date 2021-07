Sylwia Bomba z "Gogglebox" zdecydowanie stawia na kobiecy styl. Gwiazda zazwyczaj wybiera kobiece sukienki, które podkreślają jej kobiece kształty. My jesteśmy zakochani w dziewczęcych sukienkach na lato, które dodają uroku i kobiecości. Postanowiliśmy zainspirować się stylem Sylwii z „Gogglebox” i znaleźć sukienki, które będą idealne na upalne dni.

Sukienka na lato w stylu boho w stylu Sylwii Bomby z "Gogglebox"

Zgodnie stwierdziliśmy, że biała sukienka na lato to strzał w dziesiątkę. Podkreśla opaleniznę, dodaje lekkości i wprawia w iście wakacyjny nastrój. My uważamy, że to świetna opcja na co dzień do klapek oraz wielkie wyjście jak wesele w połączeniu z sandałkami na obcasie. Jeśli nie masz w swojej szafie jeszcze idealnej sukienki na lato, to mamy kilka propozycji.

Instagram Sylwia Bomba

Sukienka midi w stylu Sylwii Bomby z "Gogglebox"

Jesteśmy zakochani w długości midi. Wygląda fantastycznie na każdej sylwetce, wysmukla, maskuje niedoskonałości i jest komfortowa. To świetna opcja jeśli lubisz nieco dłuższe modele sukienek. Naszym zdaniem, to świetna opcja zarówno do pracy jak i na wieczór. Dodatki, które dobierzemy mogą w całości zmienić każdą stylizację.

Instagram Sylwia Bomba

Sylwia Bomba w letniej sukience na ramiączkach

Czerwona sukienka, to zdecydowanie odważny wybór. Sylwia Bomba wygląda w niej fenomenalnie, podkreśliła wszystkie atuty sylwetki. Ale jeśli ty szukasz czegoś delikatniejszego, to postaw na klasyczną czerń lub stonowane pastele. Gwarantujemy, że w niej każda kobieta poczuje się seksownie i kobieco!

Instagram Sylwia Bomba

Sylwia Bomba jest ogromną fanką szpilek. Gwiazda każdą stylizację uzupełnia modnymi butami. Znaleźliśmy kilka modeli, które będą świetnie wyglądały w połączeniu z sukienkami.