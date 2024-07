2 z 6

Promująca nowy film Woody'ego Allena "Cafe Society" Blake Lively we wzorzystej sukni Valentino, do której dobrała akcesoria z nowej kolekcji Christian Loubutin: szpilki z kolcami (ok. 5120 zł) oraz ozdobioną ćwiekami bordową torebkę (ok. 6750 zł).