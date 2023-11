1 z 12

Lady Gaga należy do grona najbogatszych gwiazd show-biznesu. Artystka trafiła na sam szczyt listy magazynu "Forbes" już w 2010 roku, wyprzedzając swoimi zarobkami nawet Rihannę i Beyonce! Nic więc dziwnego, że artystka pozwala sobie na szalone zakupy i to nie tylko te odzieżowe, z czego słynie. Lady Gaga ostatnio postanowiła bowiem sprezentować sobie... kamienicę w Nowym Jorku. Artystka kupiła ją w dzielnicy Chelsea na zachodnim Manhattanie. Lady Gaga musiała zapłacić za kamienicę aż 30 milionów dolarów i teraz może pochwalić się własnymi pięcioma piętrami, na których znajduje się pięć sypialni. Część mieszkalna w nowej kamienicy artystki wynosi aż tysiąc metrów kwadratowych. Do tego w kamienicy znajduje się kryty basen oraz sala kinowa! Zobaczcie w galerii zdjęć, jak wygląda nowy dom artystki.

