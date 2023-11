1 z 6

"Sławomiromania" trwa w najlepsze. Przypomnijmy - hit "Miłość w Zakopanem" przyniósł Zapale już ponad 2 miliony zysku - podał "Super Express". Ale to nie wszystko. Skoro utwór cieszy się tak wielką popularnością na YouTubie (ponad 90 mln wyświetleń), to my postanowiliśmy sprawdzić, jak radzi sobie w porównaniu z zagranicznymi hitami światowych gwiazd. Jeżeli ktoś pomyśli, że na pewno blado, bo przecież nie da się przebić Shakiry, Taylor Swift czy Rihanny, to w sumie... nie myli się. Ale jeśli już mowa o Lady Gadze i Britney Spears, sprawa wygląda nieco inaczej. Przekonajcie się sami!

