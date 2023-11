Przez długi czas apaszka kojarzyła się z babcinymi stylizacjami i odeszła do lamusa. Teraz triumfalnie powróciła i stała się najgorętszym dodatkiem na jesień-zimę 2018/2019! Kiedyś nosiły ją takie ikony stylu jak Audrey Hepburn, Brigitte Bardot, Jacqueline Kennedy i Jane Birkin. W tym sezonie lansują je najwięksi projektanci, tacy jak Versace, Salvatore Ferragamo, Céline, 3.1 Phillip Lim. Trend na apaszkę przyjął się również wśród hollywoodzkich gwiazd. Lady Gaga, Kendall Jenner i Blake Lively również odkryły jej urok, a każda z nich nosi ją na swój własny sposób. Odkryj jak nosić apaszkę, by wyglądać super modnie!

Apaszka we francuskim stylu

Apaszka jest cudownym dodatkiem, ponieważ potrafi ożywić i dodać klasy, nawet najskromniejszej stylizacji. Biały t-shirt i jeansy są dość nudne, jeśli jednak przełamiemy je wzorzystą apaszką, w mgnieniu oka zaczynamy wyglądać jak Paryżanki. Najlepszym przykładem jest stylizacja Kendall Jenner! Kardashianka wyglądałaby banalnie, gdyby nie kolorowa apaszka, która ożywiła cały look i twarz gwiazdy.

Oryginalna apaszka Lady Gagi

Kto powiedział, że apaszkę możemy założyć tylko na szyję?! Jest to uniwersalny dodatek, który możemy nosić na wiele sposobów np. jako opaskę do włosów, pasek w talii albo przywiązać ją do torebki. Lady Gaga słynie z oryginalnego stylu i niestandardowy rozwiązań w modzie, dlatego zamiast paska do sukienki użyła pasiastej, jedwabnej apaszki! Krótka, żółta sukienka z żabotem jest dość poważna, jednak kolorowa apaszka wprowadza odrobinę ekstrawagancji i charakteru. Weź przykład z Lady Gagi i pokombinuj z tym modnym dodatkiem!

Modna apaszka Blake Lively

Blake Lively jest od wielu lat niekwestionowaną ikoną stylu. Jeśli coś nosi sławna aktorka, możemy mieć pewność, że jest super modne! Stylizacja gwiazdy składa się z najważniejszych trendów na jesień-zimę 2018/2019: dziki zachodem, zamsz i oczywiście apaszka. Blake nosi ją w stylu kowbojskim, czyli schowaną do środka żakietu. Nie istnieje jeden sposób wiązania apaszki, warto nosić ją tak jak nam się podoba i próbować nowe rozwiązania!

