Kinga Rusin to jedna z najpopularniejszych dziennikarek w kraju. Prezenterka "Dzień Dobry TVN" nie tylko zawsze wie, co powiedzieć, ale i nie boi się zadawać trudnych pytań. Do tego gwiazda TVN zawsze świetnie wygląda na małym ekranie! Za każdym razem w śniadaniówce prezentuje nam piękne sukienki, które idealne podkreślają jej delikatną urodę i idealną figurę.

Co poza anteną nosi Kinga Rusin? Fotoreporterzy przyłapali dziennikarkę w drodze do studia. Jej stylizacja znów zrobiła na nas ogromne wrażenie. Skupiliśmy się przede wszystkim na ciepłej kurtce! Wiemy, gdzie kupić podobne modele bomberek.

Gdzie kupić czarną bomberkę?

Dziennikarka stacji TVN z pewnością ma szafę pełną ubrań. Nie brakuje w niej ciepłych swetrów i kurtek na chłodniejsze dni. A te właśnie przyszły, bo temperatura na zewnątrz wcale nas nie rozpieszcza. Tej jesieni Kinga Rusin postawiła na czarną kurtkę bomberkę, którą połączyła z białą koszulą i ciemnymi spodniami. Ale, gdy na dworze było zimniej, zmieniła ją na puchówkę.

Sportowa stylizacja Rusin w bomberce zachwyciła fanów w sieci. Pojawiło się mnóstwo komentarzy.

- Świetnie Pani wygląda w sportowym wydaniu! Zawsze patrzę i czerpie inspiracje, gratuluję smaku w stylizacja, ta ostatnia w punkt i też w mój gust. Pozdrawiam . - Przepiękna stylizacja????????????za każdym razem odkrywam Panią na nowo???????????? - Kurczę wygląda Pani jak 30 ♥️ - piszą fani pod nowymi fotkami Kingi.

Zobaczcie, jakie kurtki dla siebie tej jesieni wybrała Kingi Rusin! Wiemy, gdzie można kupić podobne modele. My jesteśmy na tak, a Wy?

Tej jesieni dziennikarka wybrała dla siebie ciemną kurtkę

Wygląda lepiej w bomberce czy puchówce?

