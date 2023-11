Katarzyna Cichopek gwiazda serialu "M jak miłość" ostatnio po prostu zachwyca swoimi jesiennymi stylizacjami. Jej fani zachwycają się jej wspaniałym wyglądem a my postanowiliśmy zaprezentować jej nową skórzaną spódnicę - prawdziwy hit sezonu! To polska marka ale kosztuje majątek! Zobaczcie jaka!

Katarzyna Cichopek w najmodniejszej skórzanej mini

Katarzyna Cichopek od jakiegoś czasu wrzuca na swój Instagram coraz więcej zdjęć w modnych i wyszukanych ubraniach. Stawia na bardzo kobiece sweterki, spódnice i sukienki, które zestawia z ciężkimi butami. Widać, że doskonale wyczuwa trendy, ale jednak trzyma się swojego stylu! W jednym z ostatnich jesiennych dni udała się na farmę dyń, gdzie pozowała w swoich nowych ubraniach. Koniecznie zobaczcie ten szałowy look!

Skórzana mini to jeden z najgorętszych trendów na jesień 2019/2020. Jej największa zaleta? Pasuje do wszystkiego, ale ten look w wydaniu Kasi to prawdziwy modowy majstersztyk! Oversize'owy sweter w kolorze białym to podstawa jesiennej garderoby i idealnie pasuje do skórzanej mini. Całość gwiazda przełamała ciężkimi wojskowymi traperkami i rockową torebką z ćwiekami na łańcuszku! Zobaczcie więcej zdjęć!

Trzeba przyznać, że ten styl bardzo pasuje Katarzynie Cichopek! Poniżej zobaczcie co to za marka oraz jak się prezentuje na modelce.

Komplet, który wybrała gwiazda pochodzi z polskiej marka SaintBy. Wełniany sweter to prawdziwy must-have sezonu i ksztuje 850 zł, natomiast skórzana mini z kieszonką to większy wydatek bo kosztuje 1000 zł, ale bez problemu znajdziecie podobne w popularnych sklepach.