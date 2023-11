1 z 10

Spodnie dzwony znów są na topie! Ten fason nieprzerwanie powraca do łask co kilka sezonów, od kiedy pojawił się w epoce dzieci-kwiatów w latach 70. Pierwszy raz wróciły na dobre w latach 90., aż w końcu dzwony zaczęły na stałe wpisywać się w trendy co kilka sezonów. Teraz znów podbijają sieciówki, blogi, a nawet dwór królewski. Ten model spodni zdecydowała się bowiem założyć sama księżna Kate!

Księżna Kate w modnych dzwonach

Księżna Kate zna najnowsze trendy. Po latach zachowywaczych stylizacji, skromnych i prostych fasonów żona księcia Williama najwyraźniej zainspirowana Meghan Markle postanowiła zaszaleć. Ostatnio podziwialiśmy ją w spódnicy w hitowy wzór sezonu - kratę, natomiast teraz założyła spodnie dzwony.

Gdzie i jak nosić dzwony?

Spodnie dzwony w zależności od reszty stylizacji mogą pasować zarówno na co dzień, jak i na wyjątkowe oraz bardziej formalne okazje. Look w stylu Kate jest zdecydowanie nieformalny, casualowy, idealny na co dzień do pracy. Wystarczy jednak zamienić bluzkę i tę marynarkę na białą koszulę i czarną marynarkę, by stylizacja nabrała formalnego charakteru.

Gdzie kupić spodnie dzwony?

Podobne modele spodni bez problemu znajdziesz w sieciówkach. Zara, H&M, Reserved czy Mohito mają już w swoich ofertach spodnie dzwony. Zobaczcie naszą galerię zdjęć i przekonajci się same!

