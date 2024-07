5 z 5

Czy uważacie, że płaszcz polskiej marki pasuje do stylu księżnej Kate? Jak się dowiedzieliśmy, kosztuje on aż 7200 zł, co czyni go dostatecznie ekstrawaganckim dla ulubienicy Wielkiej Brytanii. Nie mamy jednak potwierdzenia czy księżna planuje założyć swój nowy, kremowy płaszcz na wizytę w Polsce. Chociaż znając Kate, spodziewamy się niespodziewanego. Może przywita się z nami w kreacji z Zary?