Często jest chwalona za swoją oszczędność i za recykling strojów, ponowne wykorzystywanie rzeczy, które od lat ma już w swojej szafie czy zakładanie ciuchów z sieciówek na oficjalne okazje.

Ale ostatnio księżna Cambridge zaczęła mieć chrapkę na superdrogie, designerskie marki takie jak Dolce & Gabbana, Preen czy Mulberry. Jak podliczył brytyjski tabloid Daily Mail, w 2016 roku garderoba księżnej Cambridge kosztowała brytyjskich podatników aż 828 843 zł – podobno rok przedtem kwota ta wynosiła aż 4 razy mniej. Oczywiście, my nie oceniamy. Zapewne my również chodzilibyśmy w Dolce & Gabbana i Gucci gdyby nasz budżet był zbliżony do tego, którym dysponuje brytyjska rodzina królewska. Ekhmm, książę Harry, słyszysz?

Zajrzyjcie do naszej galerii żeby zobaczyć nasze ulubione suknie księżnej Cambridge od projektantów.