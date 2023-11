1 z 4

Księżna Cambridge ma ulubione marki sukienek, które często zakłada. Jedną z nich jest Missoni. Plisowana sukienka z kopertowym dekoltem, którą wybrała Kate to projekt właśnie tej marki. Ten model kosztuje ok 8 tys. zł. Metaliczna kreacja, sięgająca do połowy łydki to doskonały wybór na wieczorne przyjęcie.