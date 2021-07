Księżna Kate w czerwonej marynarce z Zary. Teraz kupicie ją na letniej wyprzedaży za niewiele ponad 100 zł

Księżna Kate i książę William z dziećmi na czerwonym dywanie! Książęca para już dawno nie zabierała swoich pociech na publiczne wydarzenia, jednak tym razem było inaczej! Kate i William zrobili wyjątek i zabrali Louisa, Charlotte i George'a do teatru. Całą rodziną, w towarzystwie pracowników służb medycznych, ratowników czy wolontariuszy obejrzeli świąteczne przedstawienie w The Palladium. Spójrzcie tylko, jak wyrosły dzieci książęcej pary! Dzieci Williama i Kate rosną jak na drożdżach Zaledwie kilka dni temu księżna Kate podczas konferencji dotyczącej wpływu dzieciństwa na późniejszy rozwój głośno przyznała, że jej dzieci również potrafią się źle zachowywać. Księżna Kate zdradziła wówczas, że George, Charlotte i Louis czasami dają jej nieźle popalić. A jak dzieci książęcej pary zachowywały się podczas oficjalnego wyjścia do teatru? Pociechy książęcej pary grzecznie przeszły po czerwonym dywanie i chętnie uśmiechały się do zgromadzonych gości i fotoreporterów. Spójrzcie tylko, jak zmienili się 7-letni George, 5-letnia Charlotte i 2-letni Louis! Dzieci księcia Williama i księżnej Kate to prawdziwe słodziaki! Spójrzcie tylko na najnowsze zdjęcia szczęśliwej rodzinki. Przypominamy przy okazji, że ostatnio w mediach pojawiły się plotki o kolejnej ciąży księżnej Kate. Myślicie, że żona Williama naprawdę spodziewa się czwartego dziecka? Zobacz także: Księżna Kate w czwartej ciąży? Najnowsze zdjęcia nie uciszą plotek! Książęca para zabrała dzieci do teatru. George, Charlotte i Louis to prawdziwe słodziaki!