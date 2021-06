Księżna Kate i książę William po raz pierwszy od dawna wzięli udział w publicznym wydarzeniu, na które zabrali ze sobą najstarszego syna. George to już duży chłopiec i jest coraz bardziej podobny do swojego taty! Co ciekawe u boku Williama pojawiła się również Kate, która w ostatnim czasie bardzo rzadko towarzyszyła mężowi podczas publicznych wystąpień i jak donoszą zagraniczne media zabraknie jej podczas odsłonięcia pomnika księżnej Diany, na którą to uroczystość specjalnie przyleciał z USA Harry.

Księżna Kate i książę William zabrali George'a na mecz Anglii podczas Euro 2020

Mecz Anglia-Niemcy na Euro 2020 to jak się okazuje wielkie święto w Wielkiej Brytanii. Na trybunach stadionu Wembley w Londynie pojawiło się wiele znanych osobistości, a wród nich można było zobaczyć m.in. Eda Sheerana oraz księcia Williama, Kate Middleton i ich syna George'a. Siedmiolatek tym razem sam towarzyszył swoim rodzicom, podczas gdy Charlotte i Louis zostali pod opieką niani. To wielkie wydarzenie dla fanów rodziny królewskiej, bo w ostatnim czasie z racji pandemii rzadko można oglądać ich zdjęcia z wspólnych wyjść.

Książęca para na meczu Anglia-Niemcy zaprezentowała się w oficjalnych stylizacjach. William i George mieli na sobie garnitury i krawaty, a księżna Kate założyła elegancką marynarkę ze złotymi guzikami. Rodzina królewska wyglądała doskonale i nic dziwnego, że flesze fotoreporterów były zwrócone właśnie na nich!

FRANK AUGSTEIN/AFP/East News

Książę George z uwagą śledził to, co dzieje się na boisku. Wygląda na to, że chłopiec jest prawdziwym kibicem i z przyjemnością towarzyszył swoim rodzicom podczas meczu Anglia -Niemcy.

FRANK AUGSTEIN/AFP/East News

Po zakończonym meczu książęca para pogratulowała angielskiej drużynie wyjątkowego meczu!