To jeszcze nie jest potwierdzone. Brane są pod uwagę różne imiona, w tym: Wiktoria, Alicja, Oliwia, Aleksandra, a także Elżbieta.

Bliźniaki będą spać w osobnych sypialniach lecz będą dzielić pokój zabaw z Georgem i Charlotte - pisze dalej Life&Style.

My nie możemy się doczekać, by informacje o tym, że Kate urodzi bliźniaczki, zostały oficjalnie potwierdzone przez rodzinę królewską. Czwórka dzieci - to byłoby coś! ;) Oczywiście tego Kate i Williamowi z całego serca życzymy!

