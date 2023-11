1 z 7

Czy można wyglądać lepiej na miesiąc przed porodem? Księżna Kate, która zostanie mamą już za kilka tygodni zostanie mamą po raz trzeci, pojawiła się na na wystawie fotografii w National Portrait Gallery in London. Według oficjalnej informacji Pałacu Kensington, księżna Kate urodzi trzecie dziecko już w kwietniu. Oficjalnie nie wiadomo, czy będzie to chłopiec czy dziewczynka. Media spekulują, że na świat przyjdzie mała księżniczka lub... dwie księżniczki. ;) Brytyjska rodzina królewska w żadnej sposób nie komentuje tych doniesień. Bez względu na płeć trzeciego dziecka księżnej Kate i księcia Williama, jedno jest pewne - Kate Middleton to mistrzyni ciążowego stylu.

Najlepiej świadczy o tym dobór ostatniej stylizacji. To prawdziwa sztuka tak dobrać sukienkę, by ciążowy brzuszek nie przykuwał uwagi, a nawet... wydawał się mniejszy, niż jest w rzeczywistości! Zobaczcie zdjęcia na kolejnych stronach!

