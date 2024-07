1 z 5

Nie do wiary! Jeżeli chodzi o stroje, to owszem, księżna Kate jak na swój młody wiek jest odrobinę zachowawcza. Ok, zazwyczaj wygląda jak swoja mama.

Ale w kwestii butów nie przychodzi nam do głowy żadna inna księżna, która tak jak Kate uwielbia niebotyczne obcasy, seksowne szpilki i designerskie platformy.

Ostatnią parą, w której zakochała się księżna Cambridge są te superseksowne sandałki z paskami w kształcie zygzaków od Prady – kolor, który ma Kate nosi włoską nazwę quarzo. Podczas wizyty w Polsce i w Niemczech miała je ona na sobie aż dwa razy.

Okazuje się, że nie musicie wydawać 3000 zł na Pradę! Udało się nam znaleźć identyczne obcasy polskiej marki, które nie dość, że kosztują ułamek ceny, to do tego są przecenione. Zajrzyjcie do galerii żeby dowiedzieć się więcej!

